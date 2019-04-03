На Урале ветхие бараки вписывают в капремонт – всем удобно, кроме жителей (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Первомайского написали письмо президенту. В их доме страшно жить, люди надеются на переселение. Вместо этого в деревянном здании, которому в следующем году исполнится 65 лет, провели капремонт почти за 1,8 млн рублей. Но лучше жить в бараке не стало. Подробности – в материале «Нового Дня».

Дом, в котором страшно жить

Здание по адресу: поселок Первомайский, 43, в городе Березовском было построено в 1955 году. Сначала это был туберкулезный диспансер, рассказывают местные жители. Через некоторое время деревянное одноэтажное строение передали хлебозаводу, и в нем организовали общежитие для работников на 14 комнат с общей ванной, туалетом и кухней. Спустя шесть десятков лет комфорта в этом доме не прибавилось. Наоборот, сгнили перекрытия и пол, осыпалась штукатурка, исхудала «дранка», которой были проложены деревянные стены, из-за чего здание сильно продувается и не держит тепло, выстужаясь в холода.

На стенах и потолках – черная плесень. В общей ванной зимой температура опускается ниже ноля. Горячей воды в доме нет, жильцы набирают в ведро холодную, греют кипятильником, а потом моются в тазу. Стены в этом помещении обиты фанерными листами, потому что рассыпаются от прикосновения, а для надежности подперты балками, которые поставили сами жильцы.

Два года назад, в 2017-м, в доме провели капремонт – кровли, сетей холодного водоснабжения, канализации, электропроводки, отопления, подвала. «До капремонта было все то же самое. Крышу нам поменяли неправильно, только верх поменяли, а внутренности – нет. В доме все стены плесенью покрыты, у кого-то под обоями спрятано, а мы убрали, потому что запах, мы ее счищаем периодически, но через пару недель она снова появляется», – рассказывает Елена Харитонова.

У жильцов не спрашивали, что нужно отремонтировать. Приехали, провели работы и уехали. О том, что в здании вообще будет капремонт, люди узнали только когда на месте появились работники. Тех, кто проводил обследование дома перед капремонтом и составлял проектно-сметную документацию, жильцы поселка вообще не видели. Ситуацию пытаются объяснить в Фонде капремонта Свердловской области, который выступает заказчиком работ. «Администрация Березовского поставила дом в программу ремонта, в нее были включены все виды работ, в том числе фасад и чердачные перекрытия. Но когда на место вышли проектанты и стали осмечивать, выяснилось, что сумма, необходимая на проведение всех работ, превышает предельную стоимость. Мы написали письмо в администрацию, что мы не можем проводить электронный аукцион. Они должны были принять решение, исключить некоторые виды работ. Нам выслали ответное письмо, в котором было сказано, что из сметы исключают ремонт фасада стоимостью примерно 475 тысяч рублей и ремонт перекрытий на сумму 1,3 млн. Их перенесли на более поздний период», – говорит пресс-секретарь ФКР Евгения Гирш.

В администрации Березовского с этим согласны. «У нас есть разработанная методика по проведению капремонта, что его возможно провести только на ту сумму, которую жители дома соберут в течение 30 лет, т.е. срока действия региональной программы. Поэтому были исключены покраска фасада и утепление перекрытий. Все остальные виды работ были проведены. Целесообразность проведения капремонта определяет фонд капремонта, проведя за год до намеченных работ обследование. Выходят специалисты, строители, делают замеры, считают сметы. И определяют экономическую целесообразность капремонта или же делают заключение, что износ дома таков, что ремонтные работы ему не помогут. После такого обследования выдается заключение для фонда капремонта и для администрации. По Первомайскому, 43, решение было принято: целесообразен ремонт. Когда уже все работы проведены, решение оспорено быть не может», – поясняет и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ Надежда Сахарова.

Впрочем, жильцы сетуют не столько на то, как был проведен капремонт, сколько на саму его целесообразность. Они считают, что в здании жить опасно, его нужно расселять и сносить, как шесть соседних бараков, жителям которых повезло больше. По словам Сахаровой, если жители все же настаивают на расселении, то им необходимо обратиться в организацию, которая проведет экспертизу и определит уровень износа всех конструктивных элементов здания – стен, перекрытий, крыши, подвала, фундамента, проемов, и т.д. Уже с этим заключением и другими документами жильцы должны будут обратиться в администрацию. «Будет назначено заседание межведомственной комиссии, которая будет делать выводы на основании той экспертизы, которая была проведена за год до капремонта, и той, которую проведут по инициативе жителей», – добавляет собеседница агентства.

Напомним, в прошлом году программа переселения из ветхого и аварийного жилья, на которое Свердловская область получает федеральное софинансирование, была продлена. В нее включили дома, признанные непригодными для проживания до 01 января 2017 года. Всего в Свердловской области таких 2 154. Даже если барак в Березовском будет признан аварийным сейчас, дожидаться переселения людям придется еще долго. Сколько точно, сказать не может никто, ведь в текущую программу они не попадут, а новую – еще не приняли. «В настоящее время разрабатывается законопроект, который определит постоянно действующий механизм переселения из аварийного жилья. Ожидается, что новый закон вступит в силу уже в 2019 году», ‒ сказали агентству в пресс-службе областного министерства строительства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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