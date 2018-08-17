Больше 30 тысяч свердловчан ждут расселения из ветхого жилья. Кто получит жилье в этом году? (ФОТО)

В Свердловской области больше 30 тысяч жителей вынуждены ютиться в ветхих и аварийных домах. Программа по расселению из такого жилья завершилась в прошлом году. Причем по ней новые квартиры «метр в метр» выдавали лишь собственникам квартир в зданиях, включенных в проект до 1 января 2012 года. Все остальные жили в неопределенности.

В 2018-м программа была продлена еще на несколько лет, чтобы «зацепить» дома, которые окончательно обветшали и стали представлять опасность для людей уже после января 2012 года. В Свердловской области таких сейчас 2 154. Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. В аварийных домах на Среднем Урале сейчас проживают 30 тысяч 910 человек. Лишь малая часть из них может рассчитывать на переезд до конца года: переселят только 1 100 человек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного минстроя, в этом году в бюджете области запланировано 700 млн рублей на переселение жильцов из ветхого и аварийного жилья. Еще 300 млн довнесут муниципалитеты. Итого ‒ один миллиард рублей на 1 100 человек. Выходит, чтобы избавиться от жилья, признанного аварийным сейчас, потребуется еще около 30 млрд рублей.

Темпы переселения выглядят еще менее впечатляющими, если взглянуть на Екатеринбург. По данным фонда, в областном центре нуждаются в расселении и сносе 77 аварийных домов. В них живут почти 2,5 тысячи человек. На деле зданий, которые пора сносить, а не ремонтировать, куда больше. Тем не менее, в этом году в Екатеринбурге должны расселить лишь малую часть. Всего 14 домов. Вот полный список адресов: Бессарабская, 5, Запорожский, 5 и 7, Патриса Лумумбы, 91, Маяковского, 5, Снайперов, 25, к. 1, Гаринский, 5, 8 Марта, 204, к. 5, Вишневая, 14, а также дома в поселке Садовый на Сибирке, 32 и 33, Лунной, 9, на станции Кольцово, 5, в поселке Северка на Мира, 17.

Корреспонденты «Нового Дня» побывали в каждом из них. В нескольких еще живут люди.

Бессарабская, 5 Бессарабская, 5 Запорожский, 5 Запорожский, 5 Запорожский, 7 Запорожский, 7 Маяковского, 5 Маяковского, 5 Снайперов, 25, к. 1 Снайперов, 25, к. 1 Гаринский, 5 Гаринский, 5 8 Марта, 204, к. 5 8 Марта, 204, к. 5 Вишневая, 14 Вишневая, 14 Садовый, Сибирка, 32 Садовый, Сибирка, 32 Садовый, Сибирка, 33 Садовый, Сибирка, 33 Садовый, Лунная, 9 Садовый, Лунная, 9 станция Кольцово, 5 станция Кольцово, 5 Северка, Мира, 17 Северка, Мира, 17

При этом закрыть вопрос после переселения людей из указанных 2 154 домов не получится. Здания продолжают стареть и ветшать. «Новый День» уже не раз писал о жилых домах, которые даже входят в программу капремонта, но во время проведения работ там начинают рушиться стены и потолки, а затем дома признают аварийными.

В областном минстрое ждут, что программа по переселению граждан станет бессрочной. «В настоящее время разрабатывается законопроект, который определит постоянно действующий механизм переселения из аварийного жилья. Ожидается, что новый закон вступит в силу уже в 2019 году», ‒ сказали агентству в пресс-службе министерства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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