Бюджет Екатеринбурга на 2019 год принят. Вопрос о зарплатах чиновников рассмотрят отдельно

Гордума Екатеринбурга во втором и окончательном чтении утвердила муниципальный бюджет на 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы казны составят 40,908 миллиарда рублей, расходы – 43,130 миллиарда рублей. Дефицит определен в размере 2,222 миллиарда рублей. Самые большие затраты запланированы на образование – 22 миллиарда, при этом на строительство и реконструкцию школ будет направлено 1,919 миллиарда. Дорожное хозяйство и благоустройство займет 5,4 миллиарда рублей, в том числе запланировано 443 миллиона рублей на строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы. На ЖКХ заложено 2,4 миллиарда рублей, на развитие общественного транспорта – более 2 миллиардов рублей, на здравоохранение 1,4 миллиарда рублей. На культуру в следующем году город потратит чуть более миллиарда рублей, из них 180 миллионов рублей запланировано на строительство центра «Эрмитаж Урал».

По разделу бюджета на содержание администрации Екатеринбурга, городской думы, избирательной комиссии и счетной палаты заложены расходы в размере 3,2 миллиарда рублей. Напомним, депутаты сначала приняли, а потом решили отказаться от значительного повышения зарплат главы города и муниципальным служащим. Высвободившиеся 355 миллионов рублей планируется направить на реконструкцию трех школ и замену лифтов в многоквартирных домах. Однако, согласно повестке сегодняшнего заседания вопрос о зарплатах чиновников депутаты буду рассматривать уже после утверждения бюджета. Избранники обратили на это внимание и пошутили, что администрация не оставила думе выбора – придется повышение зарплат отменять.

В целом депутаты достаточно позитивно оценили финансовый документ. Дмитрий Сергин заявил, что его приятно удивили дополнительные 100 миллионов рублей, которые будут распределены по районам города.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пояснил, что отныне у каждого главы районной администрации будет свой фонд в размере 10 миллионов рублей, которые он может тратить на оперативное решение вопросов. Остальные деньги заложены на объекты благоустройства в районах. Депутаты согласились с таким подходом, но порекомендовали счетной палате пристальнее следить за тем, как районы будут тратить дополнительные средства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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