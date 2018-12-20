Депутаты поправили бюджет Екатеринбурга: вместо роста зарплат чиновников деньги будут направлены на школы и лифты

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила проект казны ко второму чтению. Депутаты внесли только две поправки, они связаны с отказом повышать зарплаты главе города и муниципальным служащим. Освободившиеся 355 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию трех школ и замену лифтов в многоквартирных домах.

Как уточнила начальник финансового департамента Анна Турунцева, 225 миллионов рублей пойдут на реконструкцию школ №81, №49 и №43. На модернизацию лифтового хозяйства закладывается 130 миллионов рублей. В остальном параметры бюджета-2019 остались неизменными. Доходы казны составят 40,908 миллиардов, расходы – 43,130 миллиардов рублей, дефицит – 2,222 миллиарда (по прогнозам мэрии, к 2021 году этот показатель получится снизить более чем в два раза).

Стоит отметить, что в 2019 году в екатеринбургских многоэтажках планируется заменить 170 лифтов. Как пояснили в пресс-службе администрации города, этот вопрос решается на условиях софинансирования: за счет муниципального бюджета, региональной программы капремонта и привлеченных средств собственников жилья. То есть, чтобы получить новый лифт, жильцы многоэтажки должны подать заявку в УЖКХ и вложить собственные деньги в размере не менее 15% от общей стоимости лифта.

«Субсидия выплачивается УК, ТСЖ или действующему в интересах жильцов кооперативу, уже по факту, после закупки и установки нового лифта и проведения на объекте всех пуско-наладочных работ. До этого момента представители собственников обязаны самостоятельно определиться с нужной моделью лифта, заключить договор с производителем или поставщиком подъемной техники и оплатить ее стоимость и монтаж из собственных источников», – сообщили в мэрии.

Чтобы попасть в программу замены лифтов, собственникам жилья нужно подать заявки в городское УЖКХ до 1 марта 2019 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

«Навальнисты» решили оспорить избрание Высокинского мэром через суд (ДОКУМЕНТ). / Свердловского депутата вырезали из эфира «Пусть говорят». / Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев возвращается с МКС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»