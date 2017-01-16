«И тут выхожу я – весь в белом и в жабо» / Претенденты на губернаторство вкатятся в кампанию на новой транспортной схеме

Публикации за 16.01.17

Информационная картина последних месяцев в Свердловской области обязательно дополняется какими-то громкими скандалами, которые вызывают бурление в обществе. Сначала была эпидемия ВИЧ, затем – строительство храма-на-воде, теперь – введение новой транспортной схемы. Плюс проблемная мелочевка вроде дороги до Серебрянки или ситуации в ЖКХ Белоярского городского округа. При этом по большинству вопросов действующие власти отговариваются явно не в такт с населением региона, так что градус недовольства только повышается, и все это может напрямую сказаться на выборах губернатора области.

Самая животрепещущая тема сейчас – внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге. Впервые за последнее время обсуждение вышло за пределы интернета, отмена привычных маршрутов стала предметом живой дискуссии в очередях, на остановках общественного транспорта и в заведениях общепита. Аудитория трамваев, троллейбусов и автобусов огромна, так что резонанс соответствующий. При этом разъяснительной работы с населением не ведется, а ключевые политические персоны в регионе или вообще отмалчиваются по поводу новой транспортной схемы, или комментируют так, что еще больше разжигают недовольство людей. Например, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман проигнорировал эту важную тему, хотя, как правило, считает нужным высказывать свое мнение по поводу городских проблем. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев завил, что поддерживает схему. «Необходимость оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обращал внимание коллег из горадминистрации на этот вопрос», – сказал он «Областной газете», только подлив масла в огонь. Особенно с учетом позиции прокуратуры, которая решила проверить законность попыток внедрения новой транспортной схемы.

Позиция политиков по отношению к вопросу, который волнует большую часть полуторамиллионного Екатеринбурга, особенно интересна в свете предстоящих выборов губернатора Свердловской области (они, напомним, пройдут в сентябре этого года). Особенно, если властям не удастся провести удачную информационную кампанию по внедрению транспортной схемы в ближайшие месяцы. Согласно замыслу городских властей, заработать схема должна уже с июля 2017 года, когда пассажиропоток прогнозируемо упадет, но он восстановится как раз в сентябре – перед выборами. Тогда в город вернутся отпускники, студенчество, пенсионеры с дач. И если к этому моменту до каждого из них не будет донесено, как удобно пользоваться транспортом, это обязательно отразится на голосовании. «Если ситуация не разрешится сейчас, тревожность в обществе к лету будет сохраняться или даже расти. В этом случае очевидно, что на выборах тема всплывет. Оппонирующие политики будут пользоваться ей и обязательно припомнят Куйвашеву – если, конечно, он пойдет на выборы, – тот факт, что он высказался в поддержку схемы», – пояснил NDNews.ru политолог Сергей Мошкин.

Другие эксперты уверены, что текущая ситуация, в которой заказчики транспортной схемы не комментируют ее, позволяя разрастаться недовольству, может быть спродюсированной. «Ройзман молчит, Липович дает совсем не самые исчерпывающие ответы, разработчики схемы устраивают истерики с удалением аккаунтов и шлют разъяренных людей читать скучный многостраничный документ, прошли выходные – а «Фейсбук» по-прежнему обсасывает эту тему, никто успокаиваться не хочет. Ситуацию раздувают нарочно, чтобы через некоторое время привести этакого прогрессора, который популярно объяснит все преимущества новой схемы, успокоит людей, пообещает внести правки в транспортную схему по итогам общественного обсуждения и обкатки. В общем, кто-то может заработать на этом немало политических очков в условиях кампании», – рассказал на условиях анонимности источник агентства, близкий к администрации города.

По большому счету, такой сценарий может быть разыгран, если Кремль выберет нового человека на выборы в Свердловской области – ему нужно будет заходить в регион не с пустыми обещаниями, а какими-то реальными действиями. И внесение ясности с транспортной схемой может укладываться в предвыборную программу кандидата икс. По такому же сценарию в случае выбора Кремлем «варяга» может пойти и история с храмом-на-воде, постройку которого вопреки общественному мнению поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который на последней пресс-конференции повелел «храму быть».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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