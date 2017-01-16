К битве за новую транспортную схему подключились депутаты и прокуратура

Публикации за 16.01.17

Новая схема организации движения общественного транспорта в Екатеринбурге остается темой номер один в информационной повестке. Если на прошлой неделе ее в основном обсуждали рядовые пользователи интернета, то теперь в процесс включились официальные лица.

Например, депутат городской думы Константин Киселев предлагает создать в ЕГД рабочую группу по этому вопросу, куда войдут городские депутаты и чиновники мэрии. В своем обращении на имя главы города Евгения Ройзмана депутат указал, что опубликование постановления о новой транспортной схеме вызвало большой общественный резонанс.

Отреагировали на новость и в прокуратуре. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой организовать проверку законности действий администрации Екатеринбурга по введению новой схемы движения общественного транспорта. Сотрудники прокуратуры проанализируют доступность общественного транспорта для жителей различных районов города, а также доступность социально-значимых объектов. В городской прокуратуре запланировано проведение совещания с участием представителей всех ведомств, имеющих отношение к реформе.

Напомним, постановление о введении с 1 июля новой транспортной схемы было опубликовано на прошлой неделе и сразу вызвало бурю негодования в соцсетях. Горожане, увидевшие в списках ликвидируемых с 1 июля маршрутов привычные номера, требуют у городских властей объяснений, а некоторые даже видят здесь угрозу национальной безопасности – ведь в разработке новой схемы принимал участие американец. Одна из соавторов новой схемы, Лариса Бузунова, заявила СМИ, что подвергается травле в интернете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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