С 1 июля в Екатеринбурге «под нож» пойдут 113 маршрутов общественного транспорта (СПИСОК) / В мэрии считают, что отказ от «дублирующих» маршрутов разгрузит город

Публикации за 11.01.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил документ планирования регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом. Согласно документу, с 1 июля с улиц города исчезнут 87 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов.

Как поясняется в приложении к постановлению, цель оптимизации – повышение удобства и комфортности транспорта общего пользования, повышение регулярности его движения, увеличение скорости сообщения общественного транспорта; замещение автобусов малого класса новыми автобусами среднего и большого классов и так далее.

В список автобусов, подлежащих сокращению, попали, в частности, маршруты № 1 «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово», № 21 «Железнодорожный вокзал – Краснолесье», № 31 «Железнодорожный вокзал – Трактовая», № 50 «17-я мехколонна – УрФУ», № 60 «ТЦ «Карнавал» – Синие Камни». Трамвайная сеть лишится, помимо прочих, маршрутов № 7 «7 Ключей – Эльмаш», № 2 «ВИЗ – Фрезеровщиков», № 27 «Керамическая – Железнодорожный вокзал – Керамическая», № 24 «Площадь 1-й Пятилетки – 7 Ключей». Из троллейбусов пойдут под нож маршруты № 3 «Посадская – Академическая», № 18 «Академическая – Железнодорожный вокзал – ТЮЗ – Академическая», № 6 «Химмаш – Академическая». Полный список маршрутов, намеченных к ликвидации, можно посмотреть здесь.

Взамен мэрия проведет конкурсы на перевозки по 43 новым автобусным маршрутам, к которым горожанам еще надо будет привыкнуть. Их список и описание можно посмотреть здесь.

Наряду с сокращением маршрутов планируются и другие мероприятия. В частности, создание Центра управления пассажирскими перевозками, строительство новых и реконструкция существующих остановок, оборудование их за счет инвесторов информационными табло с графиками движения транспорта, организация движения трамваев по выделенным средствами дорожной разметки полосам движения и так далее. Кроме того, уже 13 января РЭК рассмотрит вопрос о повышении тарифов за проезд.

Напомним, незадолго до Нового года новую маршрутную сеть обсудили в Общественной палате города. Как рассказал председатель комитета администрации по транспорту Игорь Федотов, сейчас в Екатеринбурге 30 трамвайных, 19 троллейбусных, 88 автобусных маршрутов. Общая их протяженность – 4246 км. Достоинство у нынешней системы, по словам докладчика, только одно: разветвленность маршрутов позволяет горожанам без пересадок добираться из одной точки города в другую, следовательно, за одну поездку пассажир платит только 26 рублей. На основных магистралях в центре города маршруты дублируются, например, по улице 8 Марта в районе Декабристов ходит 8 трамваев и 20 автобусов, а на остановке «Проспект Ленина» на Карла Либкнехта – 7 автобусов и 8 троллейбусов. При этом по городским маршрутам ходят около 900 автобусов малой и средней вместимости. Существенная их часть принадлежит частным перевозчикам. Зачастую, заявил Федотов, они «толпятся» и подрезают друг друга на остановках в борьбе за пассажиров. Из выступления представителя муниципалитета можно было сделать вывод, что именно маршрутки являются виновниками того, что городские транспортные предприятия терпят убытки. В новой схеме планируется практически полностью отказаться от маршруток.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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