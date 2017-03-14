Прокурор Екатеринбурга: новая транспортная схема не учитывает реалии сегодняшнего дня

Публикации за 14.03.17

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сегодня на встрече с журналистами представила свою позицию относительно транспортной реформы, затеянной городскими властями.

«В ней есть как плюсы, так и минусы. Я полагаю, что перенос сроков внедрения новой схемы обусловлен именно выявленными в ходе обсуждения минусами. Основные из них – это то, что схема не учитывает реалии сегодняшнего дня. Ведь предполагалось, в частности, сокращение остановочных пунктов. Мое мнение – необходимо повышать безопасность участников дорожного движения, делать работу транспортников более прозрачной. У нас установлена система обмена информацией с администрацией города, все поступающие от горожан жалобы мы направляем туда», – сказала Кузнецова.

Ранее в прокуратуре озвучивали, что конкурс на разработку новой маршрутной сети общественного транспорта Екатеринбурга прошел законно, а проведение самой реформы находится в пределах компетенции администрации города. Существенных претензий к «Городу.PRO» (к организации, которая занималась разработкой новой транспортной схемы) в ведомстве не было.

Напомним, в рамках затеянной городскими властями реформы предполагалось, что в городе с 1 июля 2017 года значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам предложили делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявили авторы проекта, будет сокращено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу, критически отнесся к новшествам начальник ГИБДД области Юрий Демин. Позже Александр Якоб сообщил, что старт реформы будет перенесен на 2019 год.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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