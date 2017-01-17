Екатеринбургские депутаты обсудят новую транспортную схему города 7 февраля

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Депутаты городской думы Екатеринбурга назначили день для обсуждения проекта оптимизации маршрутной сети города – вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по городскому хозяйству 7 февраля.

Как пояснил сегодня председатель комиссии Владимир Крицкий, обсуждение новой транспортной схемы в любом случае было запланировано на февраль, но в связи с широким общественным резонансом депутаты решили не медлить. Подготовкой материалов к заседанию займутся депутаты Сергей Ковальковский и Юрий Дозорец, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, изменение транспортной схемы Екатеринбурга предполагает ликвидацию более 100 маршрутов общественного транспорта с 1 июля 2017 года. Постановление главы администрации Александра Якоба вызвало огромное беспокойство горожан. После скандала свердловский прокурор Сергей Охлопков поручил организовать проверку законности действий мэрии. Также к обсуждению новой транспортной схемы готовы подключиться депутаты Свердловского заксобрания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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