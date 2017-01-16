В обсуждение екатеринбургской транспортной схемы включились областные депутаты / Задействуют глубоко погруженных

Публикации за 16.01.17

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила руководителю профильного комитета, единороссу Валентину Лаппо, разобраться в предложениях администрации Екатеринбурга по изменению транспортной схемы города. В частности, речь идет о ликвидации большинства действующих маршрутов и о создании новых. Об этом сообщает пресс-служба заксо.

«Публикация постановления администрации Екатеринбурга о ликвидации более 100 маршрутов общественного транспорта, в том числе 89 маршрутов автобусов, 18 – трамваев и восемь – троллейбусов вызвала большую обеспокоенность жителей города. Мы обязаны защитить интересы екатеринбуржцев. В прошлом году специальная комиссия Законодательного Собрания изучала вопрос убыточности перевозок общественного транспорта, у нас есть специалисты, глубоко погруженные в тему. Используя этот опыт, необходимо детально изучить вопрос, убедиться, что интересы жителей Екатеринбурга не пострадают, особенно интересы пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детьми. Вы возглавляете профильный комитет – по развитию инфраструктуры и жилищной политике, поэтому прошу вас создать комиссию», – поручила Людмила Бабушкина.

Ранее создать рабочую группу по обсуждению этой темы предложил депутат городской думы Константин Киселев. А областной прокурор Сергей Охлопков распорядился проверить законность действий администрации.

Между тем, по мнению экспертов, скандал вокруг новой транспортной схемы может быть частью губернаторской предвыборной кампании. «Ситуацию раздувают нарочно, чтобы через некоторое время привести этакого прогрессора, который популярно объяснит все преимущества новой схемы, успокоит людей, пообещает внести правки в транспортную схему по итогам общественного обсуждения и обкатки. В общем, кто-то может заработать на этом немало политических очков в условиях кампании», – рассказал на условиях анонимности источник агентства, близкий к администрации города.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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