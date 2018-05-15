Депутаты написали жалобу Якобу: мэрия проводит транспортную реформу без участия думы

Администрация Екатеринбурга продолжила работу над транспортной реформой без участия депутатов городской думы – несмотря на то, что была создана специальная рабочая группа при комиссии по городскому хозяйству. Тем самым транспортный комитет не исполнил решение думы, заявил сегодня председатель профильной комиссии Владимир Крицкий.

Напомним, рабочая группа была создана в феврале 2017 года после того, как транспортная реформа была отложена из-за огромного общественного резонанса. Предполагалось, что депутаты будут привлечены к разработке новой маршрутной сети, однако совещания транспортного комитета проходили без них. На вопрос Крицкого, почему так произошло, глава комитета Игорь Федотов ответил, что на заседаниях обсуждались «сугубо технические вопросы» с участием представителей ГИБДД и других специалистов.

«Было много обращений от населения, и комиссия приняла решение о создании рабочей группы. Были созданы определенные полномочия. У нас есть принцип разделения властей, поэтому органам исполнительной власти нужно уважительно относиться к органам представительной власти. Решение комиссии не исполнено, и об этом будет проинформирован глава администрации Александр Якоб», – заявил Владимир Крицкий. Большинством голосов комиссии вопрос был принят.

Добавим, что в 2017 году в Екатеринбурге было отменено 9 муниципальных маршрутов. В этом году в рамках реформы мэрия планирует поставить 24 новых остановок общественного транспорта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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