В Екатеринбурге с 1 декабря сменятся номера автобусных маршрутов

Администрация Екатеринбурга объявила конкурсы на обслуживание 69 автобусных городских маршрутов. По итогам торгов 7 маршрутов сменят схему движения, а 22 – нумерацию. Это заключительный этап транспортной реформы, которую власти затеяли летом. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99.

Изменение автобусных маршрутов вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

1. Бывший № 05 «Химмаш – Патрушиха» станет № 55. Автобус будет следовать по улицам Инженерная – Косарева – Грибоедова.

2. Бывший № 016 «Патрушиха – Южная подстанция» станет № 62. Маршрут продлен от конечной остановки «Патрушиха» до остановки «Дворец дзюдо».

3. Автобус № 45 «Ж/д вокзал – НПЦ Онкология» будет следовать по улицам Репина – Московская – Челюскинцев.

4. Автобус № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» будет следовать по улицам 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Московская.

5. Автобус № 76 «ТЦ МЕГА – Синие камни». Исключен заезд на остановки «Бардина», «Рынок на Громова», «Онуфриева», маршрут будет следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении.

6. Автобус № 80 «Парк Победы – ТК КОР». Вместо конечного остановочного пункта «ТК КОР» маршрут будет следовать до остановки «40 лет ВЛКСМ» по улицам Сыромолотова – 40-летия Комсомола – Алданская.

7. Маршрут № 94 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ». Автобус будет заезжать на ЕКАД к остановке «СНТ «Звездочка».

Также на маршруте № 043 «ЖД вокзал – поселок Северка» проезд станет дешевле. Стоимость проезда в автобусе будет такой же, как и на остальных городских маршрутах, – 33 рубля а не 100 рублей, как сейчас.

На лето будет введен новый маршрут № 24с «Микрорайон Компрессорный – СНТ «Звездочка», а в родительские дни по православному календарю – маршрут № 80н «Метро «Ботаническая» – Нижне-Исетское кладбище».

Кроме того, мэрия отменит автобусные маршруты № 26 «Южная – ТЦ Лента» и № 60 «Пехотинцев – Синие Камни». Причина – отсутствие устойчивого пассажиропотока и наличие дублирующих маршрутов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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