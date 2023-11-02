Номера изменятся, а маршрутки останутся: мэрия объявила многомиллионные конкурсы на поиск автобусных перевозчиков

Мэрия Екатеринбурга опубликовала шесть заявок на поиск перевозчиков по 32 городским маршрутам на общую сумму почти 440 миллионов рублей. Остальные заявки обещали разместить на «Госзакупках» в течение сегодняшнего дня. Несмотря на заявленную транспортную реформу, маршрутки, которыми недовольны горожане, с 1 декабря никуда не денутся. В основном для перевозки пассажиров будут использовать малые и средние автобусы, в которых должно быть не менее 18 сидячих и не менее 40 мест всего.

«Новый День» изучил конкурсную документацию по шести объявленным конкурсам. Все контракты с новыми (или действующими) перевозчиками будут заключаться на три года – до 30 ноября 2026-го. По каждому из договоров городская администрация намерена потратить от 55 до почти 100 миллионов рублей. В каждый «лот» включены несколько маршрутов.

В общих требованиях к характеристикам автобусов говорится, что на линии должны быть в основном средние и малые (реже – большие) транспортные средства категории M2 и M3, что означает вместимость свыше 22 пассажиров помимо водителя. В автобусах должна быть аппаратура для спутниковой навигации, огнетушители. 5% из подвижного состава должны быть оборудованы для перевозки инвалидов.

Что будет ездить из Академического

С 1 декабря у многих маршрутов, следующих из Академического, изменятся номера. На обслуживание № 46, 51, 52, 55, 043 потратят почти 95 миллионов рублей.

Маршрут № 46 «Папанина – ТЦ Лента (Академический)». У перевозчика должно быть 11 автобусов, которые будут выполнять в будни 106 рейсов туда-обратно с 6 часов утра до 22 часов вечера. Минимальное количество мест в салоне – 18, общее – 40. То есть нужны обычные маршрутки.

Маршрут № 51 «Елизавет – Патрушиха» (сейчас вечно переполненный № 012). В конкурсной документации указано, что для перевозки пассажиров всего должно использоваться 25 автобусов. Из них только 6 – большие (20 посадочных мест, всего – 90 мест), остальные – маршрутки (минимум 18 мест, всего – 40). Автобусы должны совершать в будни 164 рейса в обе стороны с 6 утра до 23:20. Интервал движения в часы пик должен быть 12 минут, в остальное время – 20-25 минут. К слову, сейчас дождаться маршрутку после 21:00 невозможно.

Маршрут № 52 «Елизавет – Патрушиха» (сейчас № 019). Здесь допустимо использовать для перевозки пассажиров только маршрутки, требование к наличию больших автобусов отсутствует. Всего должно быть 25 транспортных средств, которые в будни совершат 164 рейса с 6 до 22 часов. Интервалы в движении также – 12-25 минут, в зависимости от времени.

Маршрут № 55 «Химмаш – Патрушиха» (сейчас № 05). Всего у перевозчика должен быть 21 автобус с 18 посадочными местами (40 мест всего), то есть – опять маршрутки. Время движения – с 6 до 23:20, за день – 148 рейсов.

В этот же контракт включено обслуживание маршрута № 043 «Железнодорожный вокзал – п. Северка». Перевозчику нужно выделить на него 6 маршруток, которые будут совершать по 54 рейса в день.

Что будет ездить из Солнечного и Светлого

Жителей других отдаленных районов, которые каждый день страдают в переполненном транспорте, порадовать также нечем. Из Солнечного и Светлого продолжат ездить маршрутки. Часть из них входят в «лот» на 75 миллионов рублей: на эти деньги будут обслуживаться номера 42, 62, 77, 87, 89, 94.

Например, маршрут № 42 от ТЦ «Мега» до ЖК «Светлый». Для его обслуживания транспортному предприятию нужно будет выделить 26 малых и средних автобусов (с минимальным количеством 18 сидячих мест). Они будут курсировать с 6 утра почти до 12 ночи, совершая 148 рейсов в будни туда-обратно.

Из Солнечного продолжит ходить маршрут № 77 «Ритейл-парк – Высоцкого». Обслуживать его будут 28 маршруток, которые в будни совершат 194 рейса с 6 до 22 часов.

Тот же перевозчик должен будет обслуживать два маршрута от Дворца дзюдо в Академическом: № 62 – до Южной подстанции (это нынешний № 016, который продлят), и № 87 – до седьмой горбольницы. На первый нужно будет 22 маршрутки, на второй – 27. Ездить они должны с 6 утра до 23 часов вечера, совершая более 150 рейсов.

И, наконец, два маршрута от УрФУ: № 89 – до Окраинной, № 94 – до Новосвердловской ТЭЦ. На первый нужно 14 маршруток, на второй – всего две.

Напомним, с 1 декабря в Екатеринбурге на обслуживание автобусных маршрутов будут назначены новые (а может, и старые) перевозчики. До конца текущего дня мэрия разместит конкурсную документацию на обслуживание всех 59. При этом у 22 маршрутов будут новые номера, что станет «завершающим этапом введения сквозной нумерации» в рамках транспортной реформы. Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99.

«К концу дня объявим конкурс на все автобусные маршруты. Заявок по опубликованным еще не поступало. Результаты конкурсов будут известны в 20-х числах ноября. Требования к перевозчикам установлены в соответствии с законодательством в сфере транспорта общего пользования», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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