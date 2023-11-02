Уральский паблик собрал сто жалоб на работу транспорта в Екатеринбурге

За две недели паблик «Типичный Екатеринбург» собрал 100 жалоб на работу общественного транспорта, объявив виртуальный флешмоб #ТранспортЕкатеринбургу. Так медийщики хотят привлечь внимание властей к проблеме давки в автобусах и трамваях, сбоев в расписании, нехватки водителей и кондукторов, и так далее.

«Автобус № 24 ходит непонятно как. Утром на конечной с Компрессорного не уедешь – полный автобус, а следующего ждать в лучшем случае 20 минут. Вечером из центра не уедешь. На остановке Энгельса стоишь по часу, а то и больше. Приезжает весь набитый – не зайти», – это сотая, «юбилейная», жалоба.

По информации администраторов паблика, чаще всего екатеринбуржцы жаловались на проблемы на маршрутах № 014, 24, 070, 077, 82, 083. Горожан призывают публиковать истории и фото из общественного транспорта уральской столицы с хештегом в своих соцсетях.

Напомним, как стало известно накануне, в Гортрансе не хватает около 3 тысяч работников. А пока мэрия опубликовала шесть заявок на поиск перевозчиков по 32 городским маршрутам на общую сумму почти 440 миллионов рублей. Остальные заявки обещали разместить на «Госзакупках» в течение сегодняшнего дня. Несмотря на то, что в городе объявлена транспортная реформа, маршрутки, которыми недовольны горожане, с 1 декабря на большие автобусы заменять не будут. В основном для перевозки пассажиров будут использовать малые и средние автобусы, в которых должно быть не менее 18 сидячих и не более 40 мест всего.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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