Гортрансу Екатеринбурга не хватает более 3000 сотрудников

В Гортрансе Екатеринбурге на сегодняшний день сложился огромный дефицит кадров. Предприятию не хватает более 3000 сотрудников. Одна из причин такой ситуации – низкие зарплаты.

Как рассказал в телеграм-канале депутат ЕГД Константин Киселев со ссылкой на ответ от руководства Гортранса, сейчас в муниципальном транспортном предприятии не хватает 813 водителей, 1207 кондукторов, 302 ремонтных рабочих, 205 служащих и 533 других сотрудников. Текущее количество работников – 4354 человека.

Средняя зарплата в Гортрансе по итогам 9 месяцев 2023 года составила 46 812 рублей в месяц, в том числе у водителей – 60 191, у кондукторов – 44 338, у рабочих – 38 983.

Напомним, на серьезный кадровый голод в Гортрансе жаловались еще в январе 2022 года. Молодежь на предприятие не идет, сотрудников младше 40 лет практически нет. «Молодежь хочет быть менеджерами и блогерами, на физические профессии идти не хочет. У нас средний возраст водителя – 48 лет. Есть и 70-летние работники. Ниже 40 лет очень мало. Люди идут в такси, пиццу развозить», – сообщил тогда замдиректора Виктор Табаков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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