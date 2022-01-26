В Гортрансе пожаловались на кадровый голод: «Молодежь хочет быть менеджерами и блогерами»

В ЕМУП «Гортранс» наблюдается серьезный кадровый голод: молодежь на предприятие не идет, сотрудников младше 40 лет практически нет. Как передает корреспондент РИА «Новый день», об этом заявили сегодня во время пресс-тура руководители Гортранса.

«Молодежь хочет быть менеджерами и блогерами, на физические профессии идти не хочет. У нас средний возраст водителя – 48 лет. Есть и 70-летние работники. Ниже 40 лет очень мало. Люди идут в такси, пиццу развозить», – сообщил замдиректора Виктор Табаков.

Еще один замдиректора, Андрей Ившин, подтвердил, что если раньше профессиональный водитель уходил на грузоперевозки, то сейчас они действительно идут в таксисты и в курьеры. Не менее сложная ситуация и с кондукторами: «Кондуктора тоже уходят. Средний возраст перешагнул за 70 лет. У нас есть даже под 80 лет! Это непопулярная профессия, тяжелая работа. Есть альтернатива, есть куда уйти, если пенсионеру надо подработать, он найдёт. Это в 90-е к нам в очередь стояли, потому что надо выживать». В 2020-м году около 7% сотрудников ушло из-за коронавируса – в основном пожилые люди.

Главный инженер Михаил Щипанов добавил, что у ремонтников тоже средний возраст предпенсионный. «Все держится на стариках», – подчеркнул он.

Экономист Екатерина Васильева рассказала, что зарплаты в Гортрансе достаточно скромные, в среднем – 35 тысяч рублей. Она уточнила: «По водителям – 44 тысячи, кондуктора – 30-31 тысяча рублей». Васильева также сообщила, что заработная плата на предприятии не повышалась с 2016 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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