«Не нравится – ходи пешком». Депутаты потребовали поднять тарифы на проезд в общественном транспорте

Состояние общественного транспорта в Екатеринбурге привлекло внимание городских депутатов. Народные избранники предлагают резко увеличить зарплаты в Гортрансе, чтобы закрыть острый дефицит кадров. По версии транспортного комитета мэрии, именно из-за нехватки водителей городские автобусы ходят с перебоями.

Депутат Михаил Матвеев сегодня на заседании профильной комиссии гордумы заявил, что объединение ТТУ и МОАП в Гортранс не привело к оптимизации городского общественного транспорта, а только ухудшило ситуацию. Он предложил подходить к решению проблем нестандартно: например, организовать ПТУ для подготовки водителей общественного транспорта.

Александр Колесников выступил за более радикальные меры: «Мы живем в капитализме, так почему не поднять стоимость проезда на транспорте? Чего боимся? Не нравится, денег нет – не езди, ходи пешком. Не выживет по-другому транспортная отрасль!»

С ним согласился Михаил Вечкензин: «Перевозчики не могут обновить подвижной состав, потому что у них нет денег. В тарифы «Е-карты» вшито 48 категорий льготников. Если все сложить, что стоимость одной поездки получается на 5,6 рубля ниже установленного тарифа. А это все выпадающие доходы, которые никто не компенсирует. Екатеринбург – третья столица России, а у нас транспорт плохо ходит. Позорище. Общественный транспорт – это услуга. Чтобы она была качественная, за нее нужно платить. Или населению, или бюджету. По-другому мы не полетим».

Виталий Чачин сообщил, что индексация водительских зарплат в Гортрансе последний раз проводилась в марте 2022 года. Поспорить с ним попытался финансовый вице-мэр Андрей Корюков: «В Гортрансе самые высокие зарплаты водителей в Екатеринбурге – 50-58 тысяч рублей. А в частных транспортных компаниях водители получают от 16 до 28 тысяч». На что депутаты заявили, что водители с зарплатой в 50 тысяч рублей работают с переработками, а частники «крутятся», поэтому не могут выплачивать полную зарплату «вбелую».

Вечкензин предложил создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта. Представители мэрии пообещали предоставить более полную информацию о состоянии отрасли на следующем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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