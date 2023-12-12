Мэрия: долги Гортранса будут погашены в декабре

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что все долги муниципального предприятия «Гортранс» будут погашены до конца 2023 года.

По данным финансового департамента, в течение года Гортранс сэкономил 260 миллионов рублей на муниципальном контракте. При корректировке бюджета предприятие получит дополнительную субсидию в 94 миллиона рублей. Все эти деньги будут направлены на погашение долгов.

Кредиторская задолженность Гортранса на данный момент составляет порядка 200 миллионов рублей, пояснила глава департамента Анна Турунцева на заседании городской думы. В мэрии рассчитывают, что предприятие заработает в декабре еще 150 миллионов рублей на пассажирских перевозках. По мнению вице-мэра Андрея Корюкова, этих денег вполне хватит, чтобы закрыть все долги в декабре.

Ранее депутат Антон Швалев сообщал, что налоговая служба арестовала счета Гортранса из-за долгов. Возникла угроза остановки городских автобусов из-за невозможности оплатить топливо. В конце ноября в мэрии косвенно подтвердили информацию и пообещали решить вопрос в кратчайшие сроки. В то же время депутаты предлагали более радикальные способы спасения предприятия – резко повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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