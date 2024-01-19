Гортранс погасил 300 из 500 млн рублей задолженности

ЕМУП «Гортранс» погасил кредиторскую задолженность на сумму боле 300 млн рублей, выплата оставшегося долга находится на контроле прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки у Гортранса нашли задолженность в размере свыше 500 млн рублей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и субъектами предпринимательской деятельности, а также по налогам и сборам.

«Наличие у ЕМУП «Гортранс» просроченной кредиторской задолженности, в том числе по налогам, послужило основанием для наложения фискальным органом ареста на счета предприятия, что, в свою очередь, создало угрозу ненадлежащего транспортного обслуживания населения. В этой связи прокуратура главе Екатеринбурга внесла представление об устранении нарушений законодательства. В целях урегулирования ситуации администрацией муниципалитета в декабре 2023 года предоставлена субсидия ЕМУП «Гортранс» в размере 306,3 млн рублей. За счет указанных средств и собственных средств предприятия погашена задолженность по налогам и сборам, за электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение, газ, горюче-смазочные материалы и по арендным платежам. В результате принятых мер надзорного ведомства задолженность предприятия погашена на сумму более 300 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Напомним, в декабре вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что все долги муниципального предприятия «Гортранс» будут погашены до конца 2023 года. При корректировке бюджета предприятие получило дополнительную субсидию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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