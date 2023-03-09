Жители Академического по часу не могли уехать с остановки: «Автобусы битком шли с конечной»

Жители Академического сегодня утром столкнулись с отсутствием маршрутных автобусов № 05, 012 и 019. В час пик горожане стояли на остановках по часу. Из-за огромных интервалов в движении маршрутки наполнялись еще на конечной, и на других остановках даже не останавливались.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Академического Ольга, огромные толпы на остановках начали скапливаться с 07:30. Так продолжалось минимум до 09:00 – то есть в тот самый период, когда всем нужно ехать на работу.

«Конечная автобусов сейчас на «Ленте». Обычно и там, и на следующей остановке «Детсад № 43» можно спокойно зайти и сесть. Но сегодня в автобус было сложно втиснуться. Начиная с улицы Шаманова водитель даже не останавливался, потому что маршрутка была битком. Как уезжали люди от остановки ТЦ «Академический», не представляю, – рассказала Ольга. – Водитель заявил, что после какой-то проверки часть автобусов сняли с маршрутов, поэтому сегодня такие проблемы».

В компании «УралТрейд» информацию о проверках не подтвердили. «Без комментариев. Все машины на линии», – ответили по городскому телефону предприятия.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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