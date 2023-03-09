На перевозчика маршруток № 012 и 019 в Академическом наложат штраф за отсутствие автобусов на линии

Комитет по транспорту мэрии Екатеринбурга обещал оштрафовать компанию «УралТрейд», которая выполняет перевозки по маршрутам № 012 и 019. Напомним, сегодня утром жители Академического по часу не могли дождаться автобусов, их не было на линии.

«Утренняя проверка маршрутов общественного транспорта в Академическом районе проводилась правоохранительными органами. Из-за нее и произошел сбой в работе автобусов. Комитет по транспорту в рамках действующего контракта наложит штраф на перевозчика за отсутствие подвижного состава на маршрутах», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром жители Академического столкнулись с отсутствием маршрутных автобусов № 05, 012 и 019. В час пик горожане стояли на остановках по часу. Из-за огромных интервалов в движении маршрутки наполнялись еще на конечной, и на других остановках даже не останавливались. В компании «УралТрейд» информацию о проверках опровергали. «Без комментариев. Все машины на линии», – ответили по городскому телефону предприятия.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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