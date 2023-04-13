Мэрия объясняет перебои с маршрутками в Академическом нехваткой водителей

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил, почему жители Академического порой по часу ждут автобус на остановках и не могут добраться до центра города. Оказывается, дело в нехватке водителей.

«Перебои есть, связано, в том числе, с болезнями водителей. Вызываем водителей из отпусков. Работают люди по полторы смены. Стараемся до 100% довести [штат водителей]. Проблемой занимается и комитет по транспорту, и муниципальная транспортная инспекция. Стараемся ее решить, – прокомментировал Алексей Бубнов на встрече с журналистами. – Ну и из-за пробок не выполняется работа. К концу года запустим трамвайную линию. Мы ведем работы, но это вся работа небыстрая».

Как ранее писал «Новый День», периодически жители Академического не могут добраться до центра города из-за нехватки транспорта на линии. Особенно это касается маршрутов № 012 и 019. Бывает, что автобусы идут переполненными уже с конечной остановки, и жители других кварталов попросту не могут втиснуться в салон, чтобы добраться до работы. Такая ситуация повторяется как минимум раз в неделю-две. В компании «УралТрейд», которая занимается организацией перевозок, обычно проблему не комментируют. Но известно, что предприятие регулярна штрафуют.

О проблеме с нехваткой водителей говорили еще в 2022 году. Тогда представители «УралТрейда» отмечали, что из-за нехватки персонала простаивает до 40% автобусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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