«Академическому нужно метро». Депутаты, чиновники и застройщик обсудили транспортные проблемы восьмого района

В бурно развивающемся Академическом районе и его окрестностях сегодня проживает уже 140 тысяч горожан. Юго-западную часть города с центром связывают 14 маршрутов общественного транспорта, но это никак не облегчает жизнь жителям. В автобусах, которые ходят с большим интервалом, чудовищная давка. Водители часто игнорируют малолюдные остановки, зато подолгу стоят в оживленных местах, набирая полный салон пассажиров. Многочисленные жалобы в транспортный комитет мэрии ситуацию радикально не поменяли. Сегодня чиновников на «разбор полетов» вызвали городские депутаты.

Председатель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» Михаил Матвеев потребовал объяснений, почему транспортники много лет не могут решить проблему переполненных автобусов, особенно на популярных у горожан маршрутах № 012 и № 019 (автобусы едут до площади 1905 года). Их обслуживает коммерческий перевозчик ООО «Уралтрейд». Заместитель директора компании Сергей Кочнев сообщил, что прошлым летом на эти маршруты были выпущены четыре автобуса большей вместимости. Но из-за нехватки водителей и кондукторов до 40% машин простаивает, поэтому между рейсами могут быть длительные интервалы. Наличие проблем с кадрами подтвердил директор МУП «Гортранс» Сергей Нугаев: «Чтобы привлечь новых работников, нужно поднять зарплату хотя бы на 30%. Но сделать это быстро не получится. С марта 2022 года планируется индексация зарплат на 8-9%, но это уже дополнительные ежемесячные расходы для предприятия – 30 миллионов рублей. Сейчас водителям проще уйти работать курьерами, чем остаться в общественном транспорте».

Зампредседателя транспортного комитета Николай Вахлов отметил, что нужно добиться сокращения интервала движения автобусов до 10 минут, и тогда давки в часы пик не будет. Кроме того, мэрия планирует запустить в Академический новые троллейбусы с автономным ходом. Но когда это произойдет – неясно.

Оправдания перевозчиков раскритиковал начальник ГИБДД Екатеринбурга Алексей Спиридонов. По его словам, если действующая коммерческая компания не справляется с перевозкой пассажиров, ее нужно заменить. А чиновникам из транспортного комитета следует провести оптимизацию маршрутов в Академическом и скорректировать схему выезда из района. «Транспортную проблему нужно рассматривать комплексно. Просто поднять зарплаты водителям – этого недостаточно. Надо ставить конкретные задачи на рабочих совещаниях», – заявил полицейский.

С конкретными предложениями выступил генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Он заявил, что для решения транспортной доступности Академического – даже не сейчас, а в будущем – более экономически целесообразным будет построить ветку метрополитена, чем запустить городскую электричку.

«Когда мы рассматривали трассировку городской электрички по району, то обратили внимание, что этот вид транспорта соберет не больше 10-15% пассажиропотока. Потому что основной массе жителей будет неудобно приезжать на остановочные пункты электропоезда. В этом плане метрополитен более перспективен, так как он забирал бы 50% пассажиропотока и даже больше. Нет, мы не говорим о том, что третья ветка метро должна строиться вперед второй. Но очевидно, когда планировалась вторая линия метро, не учитывали быстрое развитие Академического района. Возможно, сейчас эти планы можно пересмотреть. Мы предлагаем подумать, какие виды транспорта можно пустить в Академический. В совокупности скоростной трамвай, метро и городская электричка на 100% закроют потребность жителей района в общественном транспорте», – пояснил позже Ланцов.

Он также попросил городских чиновников контролировать график строительства трамвайной ветки в Академическом. Длительные перекрытия улиц на время стройки могут усугубить текущую ситуацию и спровоцировать гигантские пробки на подъездах к району. Кроме того, застройщик обеспокоен тем, что к объектам Универсиады – Дворец дзюдо и Академия тенниса – сейчас нет комфортного проезда. «Нам нужны дополнительные дороги вокруг спортивного ядра Академического района. Мы ведем работу по привлечению федеральных средств, и нам бы хотелось поддержки администрации Екатеринбурга в этом вопросе», – подчеркнул Сергей Ланцов.

Еще один спорный пункт – строительство местных проездов в Академическом районе, так называемых дублеров. Администрация города выступает против них, ссылаясь на сложности с уборкой. В «РСГ-Академическое» уверены, что дублеры необходимы.

«Местные проезды обеспечивают доступ к жилым домам. Они нужны, чтобы не перегружать полосы движения на основных улицах района. В Госавтоинспекции нашу позицию поддерживают. Дублеры можно было бы использовать даже для движения общественного транспорта, хотя в таком случае дороги нужно делать более широкими. Но это на перспективу, существующие дублеры уже нельзя менять», – отметил Сергей Ланцов.

Депутаты согласились с предложениями застройщика и пообещали сотрудничать. Также Михаил Матвеев предложил транспортному комитету в ближайшие недели представить депутатской группе конкретные решения для улучшения ситуации с общественным транспортом в Академическом районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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