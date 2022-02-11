Завтра на 3 месяца закроется движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной

Администрация Екатеринбурга напоминает, что с завтрашнего дня, 12 февраля, и до 15 мая будет закрыто движение транспорта по четной стороны улицы Серафимы Дерябиной на участке от Волгоградской до Зоологической.

Движение автомобилей в обе стороны будет организовано по нечетной стороне улицы. Временные неудобства вызваны необходимостью реконструировать дорожное полотно на этом участке и построить новую трамвайную линию в Академический район.

Как уже сообщал «Новый День», ранее генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов попросил городских чиновников тщательно контролировать график строительства трамвайной ветки в Академическом. По его мнению, длительные перекрытия улиц на время стройки могут усугубить текущую транспортную ситуацию и спровоцировать гигантские пробки на подъездах к району.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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