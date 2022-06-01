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Среда, 1 июня 2022, 08:36 мск

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Рабочие продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной до 11 июня

Рабочие уже второй раз продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной по четной стороне, на этот раз – до 11 июня. А с 11 июня перекроют нечетную сторону улицы от Зоологической до Волгоградской.

Напомним, половина улицы Серафимы Дерябиной перекрыта еще с 12 февраля. Сначала планировалось, что ее откроют (а нечетную закроют) с 15 мая, затем – с 1 июня. Но строители в очередной раз сдвинули сроки.

На этом участке реконструируют дорогу, перекладывают сети. Это необходимо, чтобы построить трамвайную линию до Академического от Волгоградской.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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