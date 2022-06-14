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Вторник, 14 июня 2022, 11:57 мск

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Академический встал в пробку из-за нового этапа ремонта на Серафимы Дерябиной

Дорожные работы по строительству трамвайной линии в Академический сменили направление. В выходные ремонтники перешли на нечетную сторону, направление в центр города. Из-за этого утром в первый рабочий день автомобилисты встали в глухую пробку. Те, кто пытается выехать из Академического, говорят, что затор растянулся от самого района и до конца дорожных работ. В пробке можно провести почти час.

Нечетная половина улицы Серафимы Дерябиной была перекрыта с 12 февраля, сроки завершения работ несколько раз переносили. На этом участке реконструируют дорогу, перекладывают сети. Это необходимо, чтобы построить трамвайную линию до Академического от Волгоградской.

Екатеринбург, Марина Иванова

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