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Пятница, 12 августа 2022, 10:42 мск

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Дорожники опять продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной

Трест «Уралтрансспецстрой» снова не успевает в обозначенный срок закончить работы по реконструкции дороги в Академический. Движение по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной должны были открыть к осени, но срок перенесли на 10 октября. Речь идет об участке от улицы Академика Бардина до улицы Волгоградской.

Кроме того, сообщают в пресс-службе мэрии, планируется закрытие движения транспорта от дома № 51/1 по улице Серафимы Дерябиной до Бардина – перекрытие будет действовать с 27 августа по 15 октября 2022 года. Закрытие коснется и дублера улицы на данном участке. Транспорт в обоих направлениях пустят по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Напомним, сроки открытия четной стороны дороги также продлевались, причем дважды. Тогда это объяснили тем, что работать быстро мешают крепкие валуны. Сейчас о причине переноса сроков окончания работ не сообщается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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