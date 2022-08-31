Улицу Серафимы Дерябиной перекроют от Объездной дороги до Бардина

С 15 сентября по 15 ноября рабочие перекроют нечетную сторону улицы Серафимы Дерябиной от кольца на Объездной дороге до Бардина. Рабочие продолжат строительство трамвайной линии в Академический. Район ждут большие пробки.

«Рабочие закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 51/1 на улице Серафимы Дерябиной (на пересечении с Объездной – прим. ред.) до улицы Академика Бардина. Перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии. Движение транспорта будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Жители Академического уже готовятся к пробкам, которые и без того станут больше с завтрашнего дня, когда начнется учебный год и родители повезут детей в детсады, школы и секции.

Напомним, улицу Серафимы Дерябиной частично перекрывают еще с середины февраля. Ранее закрывали четную и нечетную стороны на участке от Зоологической до Волгоградской и в обратном направлении. На всем протяжении поэтапно перекладывают коммуникации и ведут строительство трамвайной ветки, которая соединит Академический с другими районами Екатеринбурга. Запуск трамвая запланирован на август 2023 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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