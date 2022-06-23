Проложили 300 метров, обещают закончить досрочно: как укладывают трамвайные рельсы в Академический (ФОТО)

В Академическом подрядчик уложил 300 метров трамвайных путей из почти 4,5 км запланированных. На объекте ежедневно работают люди, и в мэрии уверены, что сдать объект получится раньше 2024 года. Когда именно, станет ясно к декабрю. Об этом сегодня рассказал заместитель директора по строительству улично-дорожной сети МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Евгений Бакиров.

Работы по Строительству трамвайной ветки идут на двух участках. Сегодня администрация показала журналистам, что происходит на улице де Геннина в районе пересечения с Вонсовского. Здесь идёт монтаж рельсов и шпал, до конца года планируется полностью уложить рельсы на участке от Краснолесья до Волгоградской, но стыковать с действующей линией будут в следующем году. Также в следующем году будут обустраивать сети на участке от Краснолесья до Парина.

При укладке полотна применяются две конструкции: классическая рельсо-шпальная решетка на железобетонных шпалах и на вибробетоне. Последнее используется на участках пересечения улиц, остановках, пешеходных переходах. За счет этого трамвай не будет дребезжать, а чтобы еще больше снизить шум для жителей соседних домов, применяется бесстыковая технология (как на Макаровском мосту), кроме того, установят защитные экраны.

Второй участок, где идут работы, – улица Зоологическая до Волгоградской, там перестроили коммуникации (водоснабжение, канализацию), организовали схему временного проезда. До 1 сентября должны закончить работы по нечетной стороне Серафимы Дерябиной, после чего знаки временной организации движения уберут.

Стоимость работ по контакту – 2,6 млрд рублей. По словам Бакирова, из-за санкций были определённые сложности в начале года, но с ними уже разобрались. К тому же, по заверению чиновника, практически все материалы – отечественные. Какие здесь будут трамваи, Бакиров сказать не смог, не его сфера ответственности, но выразил надежду, что появятся современные вагоны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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