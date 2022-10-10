В Академическом заканчивают укладывать трамвайное кольцо (ФОТО)

Трамвайное кольцо в Академическом практически готово. Как передает корреспондент «Нового Дня», на перекрестке Парина и Вильгельма де Геннина уже уложили рельсы и забетонировали площадку под ними, установлены подземные опоры для столбов с проводами. Теперь необходимо установить столбы, протянуть электричество и благоустроить территорию. Ранее озвучивалось, что прокладывать сети от Парина до Краснолесья будут в следующем году.

Трамвайная ветка в Академический по контракту должна быть запущена в 2024 году, но подрядчик обещает сдать объект раньше. При укладке полотна применяются две конструкции: классическая рельсо-шпальная решетка на железобетонных шпалах и на вибробетоне. Последнее используется на участках пересечения улиц, остановках, пешеходных переходах. За счет этого трамвай не будет дребезжать, а чтобы еще больше снизить шум для жителей соседних домов, применяется бесстыковая технология (как на Макаровском мосту), кроме того, установят защитные экраны.

Из-за работ по строительству трамвайной линии частично перекрыта улица Серафимы Дерябиной, движение по нечетной стороне должны запустить во второй половине ноября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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