Работы по прокладке трамвайной линии в Академическом ускорились (ФОТО)

С началом строительного сезона работы по прокладке трамвайной линии в Академическом ускорились. Ежедневно жители района наблюдают, как на разных участках рабочие монтируют рельсошпальную решетку, сваривают рельсовые стыки трамвайных путей. В мэрии Екатеринбурга обещали, что объект будет сдан с опережением сроков. Предполагается, что первые тестовые запуски пройдут в августе 2023 года, притом что контракт с подрядчиком заключен до 2024-го.

Трамвая в новом районе Екатеринбурга (основатель и ведущий девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое») ждут все жители. Автомобилисты надеются, что пробки станут меньше, а у пассажиров общественного транспорта появится альтернативный вариант добраться до работы или учебы.

Строит трамвайную линию екатеринбургская компания «Трест Уралтрансспецстрой» по контракту на сумму 2,6 млрд рублей, и на середину апреля работы были выполнены на 37%. Жителям Академического еще придется какое-то время терпеть неудобства, связанные с перекрытиями. Напомним, с 10 мая ограничен проезд на перекрестке Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина. А с 1 по 30 июня будет самый сложный для академчан этап: закроют часть перекрестка Краснолесья – де Геннина.

Следующим этапом – с 10 по 31 мая – проезд будет закрыт по проспекту Академика Сахарова от дома № 78 до ул. Вильгельма де Геннина. В этот же период движение транспорта будет ограничено по улице Вильгельма де Геннина от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги. Отметим, что большинство жителей района с пониманием относятся к неудобствам: в комментариях районных телеграм-каналов люди пишут, что готовы потерпеть ради трамвая. Потому что с его запуском многие будут добираться до работы быстрее.

Напомним, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин дал старт строительству трамвайной ветки летом 2021 года. Он тогда отметил, что развитие общественного транспорта для мегаполиса – это основа жизни. Активные работы начались осенью того же года. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что контракт с подрядчиком заключен до 2024 года, но сдать объект планируется раньше срока – ко Дню рождения Екатеринбурга в 2023 году.

На первом (текущем) этапе трамвайная линия пройдет от улицы Академика Парина, где строят трамвайное кольцо, до уже существующего кольца на улице Волгоградской. Общая протяженность линии – около 4,4 километра. Всего на строящемся отрезе запланировано семь остановок: Академика Парина – Академика Сахарова – Павла Шаманова – Краснолесья – Академика Вонсовского – Начдива Онуфриева – Волгоградская. Они спланированы на пересечении крупных улиц, по которым также ходят автобусы: горожанам будет удобно добираться до точки назначения с пересадками.

При укладке полотна применяются две конструкции: классическая рельсо-шпальная решетка на железобетонных шпалах и на вибробетоне. Последнее используется на участках пересечения улиц, остановках, пешеходных переходах. За счет этого трамвай не будет дребезжать, а чтобы еще больше снизить шум для жителей соседних домов, применяется бесстыковая технология (как на Макаровском мосту), кроме того, установят защитные экраны.

Вторая очередь трамвайной линии пройдет уже внутри Академического района. В марте 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории. Предполагается, что линейная магистраль пройдет по проспекту Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова. Там также будет трамвайное кольцо, а в перспективе построят депо. Протяженность линии составит 4,2 километра.

Добавим, что на строительстве трамвайных веток развитие общественного транспорта в Академическом (основатель и ведущий девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое») не закончится. Так, часть новых троллейбусов, которые могут ездить без контактной сети, отправятся в новый район Екатеринбурга. Кроме того, транспортную доступность Академического должен повысить проект «Наземное метро». Проект включает территорию района в трассу Единого центрального пассажирского кольца, связывает с районами Солнечный, Широкая Речка, ВИЗ-Правобережный и со сложившейся маршрутной сетью электричек. Протяженность новой линии составит 3,5 километра. Маршрут пройдет под землей. Точные сроки появления подземной электрички в пока не определены.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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