Орлов утвердил проект трамвайной линии до Широкой Речки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект второй очереди трамвайной линии в Академический район.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подготовлена документация для строительства линейной магистрали на проспекте Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо. Протяженность участка составит 4,2 километра. Трамвайное кольцо с конечной остановкой будет построено севернее электроподстанции «Рябина» (микрорайон Широкая Речка).

Под строительство трамвайного депо выделят участок около 9 гектаров. Вдоль маршрута специалисты обустроят велодорожки шириной 3 метра.

Напомним, на первом этапе электротранспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Пуск трамвая в Академический приурочен к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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