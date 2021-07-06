Министр открыл строительство трамвайной ветки в Академическом: «Для мегаполиса это основа жизни» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня официально дали старт строительству трамвайной ветки из Академического до кольца на улице Волгоградской. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, полпред в УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие символически уложили первые шпалы и рельсы. Настоящие строительные работы начнутся осенью. Трамвай должны пустить к 300-летию города в 2023 году.

На первом этапе будет построен участок от улицы академика Парина до существующего трамвайного кольца в районе 40-й больницы на улице Волгоградской. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, принимавший участие в церемонии, рассказал, что трамвайная ветка была главной просьбой – даже требованием – жителей Академического. И наконец их желание сбудется. Мэр Алексей Орлов сообщил, что строительство начнется осенью, а до этого нужно решить проектные моменты. Закончить работы планируют в 2023 году, хотя с подрядчиком заключен договор до 2024 года. Градоначальник отметил, что надеется на сокращение сроков.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, который приехал в Екатеринбург на «Иннопром» и полдня сегодня провел в Академическом, отметил, что для мегаполиса развитие общественного транспорта – это основа жизни. Постепенно жителям городов-миллионников придется отказаться от машин, чтобы не стоять в гигантских пробках.

«Сколько бы мы ни старались успеть построить дороги, мы не успеем. Автомобилизация слишком активно производится, поэтому для таких крупных городов общественный транспорт– это основа жизни. Мы все равно к этому придем [к отказу от машин], иначе будем стоять в гигантских пробках. Нам нужен хорошо работающий общественный транспорт: системно, четко. И тогда люди начнут отказываться от машин, они будут не нужны. А когда человек захочет машину, будет каршеринг, такси», – прокомментировал Ирек Файзуллин начало строительства трамвая в Академическом.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что город может развиваться полноценно только в одном случае: когда есть полноценная инфраструктура. «Новая трамвайная линия поможет решить проблему транспортной доступности Академического, сделать район современным, мобильным», – добавил Якушев. Член СовФеда России Аркадий Чернецкий напомнил, что первый кирпич в Академическом был заложен еще в 2006 году и уже тогда городские власти знали, что основным транспортом здесь должен стать трамвай. «Но обстоятельства складывались так, что раньше приступить к реализации этой задачи не могли. Сейчас мы получим хорошее сообщение между Академическим и центральными районами Екатеринбурга».

Добавим, что на втором этапе строительства трамвайной ветки из Академического она будет соединена с веткой на улице Татищева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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