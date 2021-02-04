Трамвай, троллейбус, электричка: мэрия решила запустить в Академический все виды транспорта (ФОТО)

В планах администрации Екатеринбурга – существенно расширить виды транспорта, доступные для Академического. В середине текущего года начнется строительство трамвайной линии, которая начнет действовать в 2023 году. С РЖД обсуждается запуск электрички, а сегодня на выездном заседании ЕГД прозвучало, что в будущем новом районе города появится троллейбус.

Алексей Бирюлин

Как рассказал сегодня вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, в ближайшее время планируется заключить контракт на строительство трамвайной ветки, и в этом же году начнется непосредственно строительство. «В наших планах в первом полугодии заключить контракт на строительство трамвайной линии, на первом этапе от улицы академика Парина до существующего трамвайного кольца в районе 40-й больницы на улице Волгоградской», – сообщил Бирюлин. Стоимость реализации проекта – 2,8 млрд рублей. Трамвайная ветка будет обособлена.

План прокладки трамвайной линии разрабатывали совместно с застройщиком и общественниками. «Была создана группа – не только из представителей Академического, чиновников из администрации, туда вовлекались различные представители общественности. Даже те, кто занимается велосипедами, были привлечены к этому. Все для того, чтобы правильно создать маршрут – как пойдут трамвайные линии, чтоб было удобно и комфортно жителям. Главное, чтобы после того как трамвайная линия будет введена, жители им бы пользовались. Ездить на трамвае комфортнее, чем стоять в пробке на своей машине, по крайней мере, я так считаю», – прокомментировал председатель совета директоров АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Игорь Ощепков

По словам председателя транспортного комитета мэрии Игоря Ощепкова, скорость движения на трамвае будет выше скорости передвижения на автомобиле, в том, что горожане пересядут на трамвай, он не сомневается.

Ощепков также рассказал, какие еще виды транспорта должны появиться в Академическом – в мэрии надеются на «беспроводные» троллейбусы, этот вид транспорта пустят по улицам Краснолесья, Парина, Рябинина, Амундсена. «Троллейбусные линии предусматриваются при возможности заключения концессионного соглашения, и мы предлагаем возможному концессионеру здесь использовать новые троллейбусы с использованием автономного хода, которые позволят двигаться по микрорайону без строительства дополнительной троллейбусной линии. До 25 километров новый подвижной состав, новые троллейбусы, позволяют проехать. Предполагается, что концессионер закупит 100 таких троллейбусов», – поделился планами чиновник.

Еще один вариант – расширение маршрута движения городской электрички. Поезд должен захватить участки Новокольцовский – «Сима-Ленд» – Солнечный – Академический-1 – Академический-2 – Широкореченский – Московский – Верх-Исетский. Где конкретно предполагается сделать остановки, Ощепков не сказал. Вопрос по развитию электрички обсуждается с СвЖД, проводятся рабочие встречи, но пока рано говорить даже о каких-то примерных сроках проектирования.

Что касается автобусов, то власти намерены сохранить 12 маршрутов, но если сейчас в Академический ездят в основном автобусы средней вместимости, то в будущем их заменят на машины большой вместимости. Планируется продолжить вводить выделенные полосы для общественного транспорта. Причем, если сейчас в Академическом камеры видеофиксации нарушений правил движения есть на двух участках дорог, то в будущем они появятся над всеми выделенками. Это произойдет уже во втором квартале этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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