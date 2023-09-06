Движение трамваев в Академический открыто, но пассажирские вагоны пустят к январю (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге дали технический старт трамвайному движению в Академический. Отрезок от Волгоградской до Преображенского парка трамвай проехал за 20 минут. Но жителей просят подождать еще немного: до запуска пассажирских вагонов линию нужно обкатать. Предполагается, что на это уйдет три месяца, а полноценное движение запустят в январе 2024 года.

На первом трамвае в Академический проехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На конечной остановке у Преображенского парка их встречали стройотрядовцы, молодые учителя и медики – те, кто в перспективе часто будет пользоваться общественным транспортом. Также в открытии трамвайного движения участвовали представители основного застройщика восьмого района – АО «СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»).

«Эта трамвайная линия – не только для жителей Академического. В будущем она соединится с веткой на Широкую Речку, что значительно повысит комфортабельность передвижения людей. 4,5 километра мы проехали за 20 минут – это очень удобно, – рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Как мы знаем, раньше попасть в Академический можно было только через узкое горлышко. Теперь есть альтернатива».

Глава региона рассказал жителям района, присутствовавшим на открытии, что пуск пассажирских вагонов запланирован на январь 2024 года (ранее говорили, что это может произойти в ноябре 2023-го).

«Как мне сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, до конца декабря будут идти испытания. 20 тысяч тонн должны проехать по рельсам, а параллельно будут устраняться все недостатки. Но уже в январе, я надеюсь, полным ходом будут курсировать трамваи из центра Екатеринбурга в Академический и обратно. Нужно еще немного потерпеть», – добавил Евгений Куйвашев.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в дальнейшем ветка будет продолжена в сторону Широкой Речки, а еще планируется развивать трамвайное движение внутри Академического.

«Сегодня есть понимание по источникам финансирования. Скорее всего, это будет концессионное соглашение. Это наиболее перспективный вид развития инфраструктурных проектов. Губернатор нас поддержал, мы рассматриваем частно-концессионную инициативу. Задача развития городского электрического транспорта – это наш приоритет. Потому что это экологичный вид транспорта», – добавил Алексей Орлов.

Напомним, старт строительству трамвайной ветки летом 2021 года дал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Он тогда отметил, что развитие общественного транспорта для мегаполиса – это основа жизни. Активные работы начались осенью того же года. Строительством занималась екатеринбургская компания «Трест Уралтрансспецстрой» по контракту на сумму 2,6 млрд рублей. Трамвайную ветку сдали на год раньше, чем было предусмотрено контрактом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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