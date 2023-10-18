Трамвай в Солнечный запустят в начале 2024 года

Трамвай в микрорайон Солнечный планируют запустить в начале 2024 года. В ближайшее время начнется техническая обкатка построенной линии.

Официально трамвайную линию введут в декабре текущего года, сообщил журналистам на объезде замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Но пассажирские вагоны начнут ездить в январе-феврале. Отдельный маршрут до Солнечного делать не планируют, продлят существующие, которые сейчас заканчиваются на Вторчермете.

Напомним, строительство 1,7 километра путей в Солнечный началось в 2022 году. Планируется, что пользоваться новой веткой будут 2500 пассажиров в час.

Ранее в Екатеринбурге объявили о старте технической обкатки линии в Академический. Ее протяженность в 2,5 раза больше. Трамваи по ней планируют запустить также в начале 2024 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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