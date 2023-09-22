Утвержден проект продления трамвайной линии в Академическом районе

В администрации города утвердили проект второй очереди трамвайной ветки в Академический. Ее длина составит 4,7 км. Согласно проекту, маршрут пройдет от пересечения улиц Академика Парина и Вильгельма де Геннина до Исследователей в жилом районе УНЦ. Документ предполагает создание велосипедных дорожек и тротуаров вдоль путей. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На данный момент идёт первый этап строительства ветки от улицы Академика Парина до трамвайного кольца на Волгоградской, протяжённостью 4 км. Она соединит Академический район с центром города. В будущем линию продлят до Широкой речки.

Напомним, 6 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали технический старт по готовой части трамвайной линии. Вагоны с пассажирами планируют запустить в январе следующего года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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