В Солнечном заметили трамвай, но сроки запуска вагонов для пассажиров еще неизвестны

Жители Солнечного заметили технический трамвай, который в последние дни «обкатывает» новую ветку. Однако с датой запуска пассажирских вагонов в мэрии пока не определились.

«Сроки запуска трамвая и маршрут в Солнечный еще не определены», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее городские власти говорили, что трамвай запустят «в январе-феврале».

Напомним, первые переговоры о строительстве трамвайной линии в Солнечный начались в 2017 году. Ветка от Керамической до нового микрорайона намного короче, чем линия, которую протянули от Волгоградской до Академического. На первом этапе реализации проекта построено 1,7 километра трамвайных путей от существующей остановки «Мусоргского» до улицы Чемпионов. До Солнечного продлят один из существующих маршрутов. Планируется, что трамваи будут перевозить 2500 человек в час. В дальнейшем ветку планируют продлить до улицы Нескучной, но сроков реализации этого проекта еще нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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