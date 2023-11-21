Трамвайная ветка в Академический откроется в декабре – по ней пойдут старые трамваи

Трамвайное движение в Академическом районе откроется до конца 2023 года, но в декабре по новым путям будут ходить старые трамваи. Вопрос о закупке нового подвижного состава пока находится в проработке, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Техническая обкатка трамвайной линии в Академическом районе началась в сентябре. «На линии нужно прокатать 20 тысяч тонн, это примерно 1000 вагонов. Мы надеемся завершить техническую обкатку до конца ноября, чтобы в декабре уже заработал полноценный маршрут с пассажирами в Академический», – пояснял ранее глава города Алексей Орлов.

Протяженность новой трамвайной линии составит 4,4 километра: от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Волгоградской. На ветке обустроено 14 остановочных комплексов. В будущем линию продлят до Широкой Речки. По словам Орлова, в рамках концессии город планирует закупить 80 трамвайных вагонов, которые будут использоваться на новых маршрутах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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