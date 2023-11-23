Новые трамваи появятся в Екатеринбурге не раньше второго полугодия 2024 года

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал о перспективах концессии для приобретения новых трамваев.

«Есть частная концессионная инициатива от компании «Мовиста», оператора верхнепышминского трамвая. Соглашение предусматривает достройку трамвайной ветки от улицы Волгоградской (там заканчивается уже построенная новая ветка в Академический, – прим. ред.) до улицы Татищева, от проспекта Сахарова до Широкой Речки со строительством депо и до УНЦ, с поставкой 80 единиц подвижного состава – 20 двухсекционных и 60 трехсекционных», – сообщил чиновник на заседании бюджетной комиссии Екатеринбургской думы.

По словам Прядеина, администрация Екатеринбурга сейчас готовит письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко о согласии участвовать в такой концессии. Городские власти рассчитывали заключить соглашение уже в этом году, так как была вероятность, что Красноярск откажется от «трамвайной» концессии с компанией «Мовиста регионы» – но этого не случилось.

«Рассмотрение нашего обращения будет в начале следующего года. Сейчас отрабатывается заключение концессионного соглашения. В следующем году будет финансовое закрытие, и я думаю, что где-то во втором полугодии трамваи по концессии уже поедут», – заключил Прядеин.

Как сообщал «Новый День», первый этап строительства трамвайной ветки до Академического района почти завершен. Сейчас происходит техническая обкатка линии. Городские власти обещают открыть пассажирское движение в скором времени – в декабре или январе (сроки постоянно меняются). Но ходить по новым рельсам будут старые трамваи из имеющегося парка «Гортранса».

Фото: Александр Зайцев, облгазета.ru

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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