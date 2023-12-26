За первый будний день трамвай в Академическом перевез 16,2 тысячи пассажиров

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал статистику по перевозке пассажиров на новой трамвайной ветке в Академическом районе.

Трамвайное движение было запущено утром 23 декабря. В выходные трамвай перевозил порядка 9 тысяч человек в день. Накануне, в понедельник, на трамвае проехали уже 16,2 тысячи человек. «Это огромный объем, и это говорит о том, что трамвайная ветка в Академическом районе очень востребована», – заявил Орлов на заседании городской думы.

Поставка новых двухсекционных трамваев планируется в 2024 году. По словам мэра, сейчас идет заключительная часть переговоров с будущим концессионером.

«Последние штрихи вместе с предполагаемым концессионером мы рассмотрели. Уже на этой неделе примем необходимые документы, и в начале следующего года будем вопрос решать. Губернатор нас поддерживает. В бюджете мы предусмотрели расходы, механизм финансовых обязательств для нас понятен. Кроме того, предполагается серьезная федеральная поддержка порядка 6-7 миллиардов рублей», – сообщил Алексей Орлов депутатам.

Напомним, на концессию электротранспорта Екатеринбурга претендует федеральная компания «Мовиста».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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