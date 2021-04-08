На концессию электротранспорта Екатеринбурга претендует федеральная компания «Мовиста»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал на пресс-конференции, как решается вопрос с передачей городского электротранспорта частному инвестору для обновления трамвайно-троллейбусного парка. Конкурс на концессию еще не объявлен, но его потенциальные участники уже известны.

«Если по автобусном парку ситуация более-менее (к сентябрю мы выпустим 60 новых автобусов), то городской электротранспорт в очень в плачевном состоянии. Средний возраст трамвая – 34 года, троллейбуса – 25 лет. Для столицы Урала это неприемлемо. Мы давно, я еще работал в правительстве Свердловской области, занимались этими вопросами, рассматривали вопрос заключения концессионного соглашения. Эта работа активно ведется, в ближайшей перспективе выйдем на финансово-экономическую модель, чтобы привлечь концессионера и обновить трамвайно-троллейбусный парк», – отметил градоначальник.

По словам мэра, концессия на трамвайную ветку Екатеринбург – Верхняя Пышма уже рассматривается, к концу года по этому маршруту пойдут трамваи. «Но городская большая концессия – это очень непростой вопрос. Речь идет о разделении федерального гранта, минтранс и свердловское правительство подписали соглашение с компанией «Мовиста», это один из предполагаемых инвесторов. Будет конкурс, это один из претендентов. Победит компания, которая предложит наиболее выгодные условия, в том числе по ремонту путей, подвижному составу», – сообщил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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