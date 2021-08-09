Мэрия Екатеринбурга распределила роли для будущей концессии общественного транспорта

Екатеринбургские депутаты внесли очередные правки в положение о концессиях муниципальной собственности, за исключением объектов ЖКХ. Документ напрямую касается вопроса передачи городского электротранспорта частному инвестору – эта тема обсуждается в Екатеринбурге уже второй год.

О сути поправок рассказал начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. По его словам, в положении меняется только определение концедента. Если ранее им была администрация Екатеринбурга, то сейчас это органы администрации Екатеринбурга.

«Это нужно, чтобы повысить эффективность и структурировать работу по концессии. Мы изучили огромную практику по России и уже начали предметную работу в Екатеринбурге, так как получили первую частную концессионную инициативу. И тут стало ясно, что один орган администрации не в состоянии исполнять все функции концедента по ФЗ-115. Более того, прежняя формулировка не давала возможности распределить полномочия между органами администрации», – пояснил чиновник.

Иными словами, теперь над концессионным соглашением будут работать сразу несколько департаментов мэрии. Правовой, финансовый и градостроительный департаменты выдают заключения, департамент экономики отвечает за комиссию, которая определяет условия концессии, конкурсные процедуры контролируют отраслевые отделы мэрии. По такой же схеме работает областная система по концессионным соглашениям, и в данном случае мэрия Екатеринбурга повторит ее.

Чтобы внести изменения, администрация города вызвала депутатов из летних отпусков. Комиссия по муниципальной собственности одобрила правки в положение на внеочередном заседании. Народные избранники приняли решение единогласно, не задавая дополнительных вопросов.

Добавим, что власти Екатеринбурга планируют обновить трамвайно-троллейбусный парк за счет частных инвестиций, для этого и нужна концессия. Одним из предполагаемых инвесторов называлась федеральная компания «Мовиста». В конце июля АО «Екатеринбургэнергосбыт» обесточил троллейбусы Екатеринбурга из-за огромного долга ТТУ за электричество. Мэрия в срочном порядке направила дополнительные средства на погашение долга, а глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал уладить финансовый конфликт между предприятиями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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