В мэрии Екатеринбурга не исключили роста тарифов при концессии общественного транспорта

Начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин не исключил повышения платы за проезд в трамваях, если город заключит концессионное соглашение с частным инвестором на обновление электротранспорта. Подготовка к этой сделке идет в Екатеринбурге уже второй год.

О возможном росте тарифов чиновник заявил на заседании думы Екатеринбурга. Потенциальным концессионером является федеральная компания «Мовиста», которая в мае подала заявки на строительство трамвайной ветки в Академический район и на модернизацию городских трамваев и троллейбусов. Прядеин сообщил, что нормативная база муниципалитета оказалась не готова для заключения соглашения, поэтому компания на время отозвала заявку. Мэрия срочно разработала поправки в положение о концессиях, а дума сегодня утвердила их. Но депутаты поинтересовались, повлияет ли участие частного инвестора на тарифы в общественном транспорте.

«Этот вопрос отдельно не рассматривался. Сейчас компания ждет решения думы и постановления администрации, чтобы вновь подать заявку и уже перейти в режим обсуждения условий концессионного соглашения. Но естественно, повышение тарифов для возврата капитальных затрат инвестора будет необходимо. Это вопрос обсуждения с концессионером и вопрос переговоров с РЭК», – сообщил Алексей Прядеин.

Добавим, что компания «Мовиста Регионы» также заключила концессию с правительством Свердловской области на строительство технологического депо трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Кроме того, «Мовиста» будет эксплуатировать этот маршрут в течение десяти лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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