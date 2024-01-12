Трамвай в Академический, школы, спорткомплексы: какие концессии заключат в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга опубликовала список объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. Всего в реестре 9 пунктов, в том числе трамвайная линия, спортивные комплексы, школы.

Самой затратной концессией станет трамвайная линия в Академическом районе. Затраты на нее оцениваются в 27 млрд 256 млн рублей. В документе уточняется, что концессионер должен будет построить депо, три тяговых подстанции и одиночный путь длиной 24,5 км. В ноябре 2023 года об этих перспективах уже рассказывал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

В сфере образования концессии планируют заключить в отношении трех объектов. В районе улицы Шефской – проспекта Космонавтов будет построена новая школа на 1100 мест. Уже готова проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительства оценивается в 3 млрд 144 млн рублей.

На улице Пехотинцев с помощью концессии построят новый корпус школы № 183, где будет 1000 мест для школьников и 200 мест для дошкольников. Проект уже также разработан, работы оцениваются в 1 млрд 862 млн рублей.

На улице Новаторов, 15, концессионеров привлекут для реконструкции здания детского сада, построенного в 1971 году.

Также в планах администрации – строительство и реконструкция нескольких спортивных объектов. На улицах Тенистой – Суходольской появится ФОК с ледовой ареной, двумя бассейнами и тренажерным залом (предварительная стоимость – 1 млрд 275 млн рублей). Еще два новых ФОКа появятся в микрорайоне Солнечном и на улице Водоемной. На улице Крауля отреставрируют старый плавательный бассейн 1986 года постройки.

Еще одна концессия будет заключена в сфере благоустройства. Администрация ищет концессионера, который проведет реконструкцию уличного освещения Екатеринбурга. Стоимость вложений – почти 2 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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