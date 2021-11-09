В Академическом начали строить трамвайную ветку (ФОТО)

В Академическом началось строительство трамвайной ветки. Спецтехника уже работает, идут земляные работы на улице Вильгельма де Геннина от Вонсовского до Объездной дороги. Старт работ совпал с траншем от правительства РФ размером более 1 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, средства поступят в распоряжение муниципальных властей до конца ноября этого года. Их потратят, в том числе, и на строительство трамвайной линии в Академический район (девелопер АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»). На эти деньги предстоит реконструировать улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.

Напомним, контракт на строительство трамвайной линии в новый восьмой район города был заключен 4 мая, а в июле в присутствии федерального министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина были символически заложены первые рельсы. Протяженность линии составит 8,8 км, на маршруте будет 14 остановок.

Строительство ветки пройдёт в два этапа: в рамках первого вагоны будут запущены от улицы Академика Парина по Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской, что рядом с ГКБ № 40. На втором этапе ветка будет продлена до улицы Татищева. Первый этап строительства должны закончить к 2024 году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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