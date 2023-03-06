В Академическом для строительства трамвая ограничат движение на улицах, прилегающих к де Геннина

В Академическом ради строительства трамвайной ветки в три этапа будут ограничивать движение на улицах, прилегающих к Вильгельма де Геннина: сначала закроют участок на Шаманова, затем – на Сахарова, после – на Краснолесья. А в июне строители ограничат движение на выезде из всего района. Жителей просят перетерпеть временные неудобства: запуск трамвая существенно разгрузит ситуацию на дорогах.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, «Трест Уралтрансспецстрой» весной начнет работы по организации пересечения трамвайных путей, которые идут по Вильгельма де Геннина, с другими дорогами. Работы будут вестись в три этапа:

– с 15 апреля по 9 мая организация закроет движение транспорта по улице Павла Шаманова от дома № 21 до Вильгельма де Геннина;

– с 10 мая по 31 мая закроют движение по проспекту Академика Сахарова от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина;

– с 1 по 30 июня закроют движение от дома № 125 на Краснолесья до улицы де Геннина.

Кроме того, с 1 по 30 июня ограничат движение по улице Вильгельма де Геннина, от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги. Это – единственный выезд из района для многих видов общественного транспорта. Очевидно, что при закрытии участка Академический встанет в гигантские пробки.

«Администрация города Екатеринбурга просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам», – добавили в мэрии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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