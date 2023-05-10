В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыли две улицы в Академическом и Солнечном

В Екатеринбурге с 10 до 31 мая закрыли проезд всех видов транспорта на участках улиц Академика Сахарова в Академическом и Чемпионов в Солнечном. Оба перекрытия связаны со строительством трамвайных линий.

«Движение всех видов транспорта закрывается по проспекту Академика Сахарова с 10 мая. Проезд от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина будет невозможен до 31 мая, – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Из-за этого автобусы маршрутов № 50, 58 и 59 изменят схему движения. В оба направления они будут ходить по улицам Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина, при этом автомобилистам рекомендовано объезжать закрытый участок по этим же улицам».

На такой же срок, с 10 по 31 мая, закрыли движение транспорта в Солнечном на улице Чемпионов от дома № 1 до улицы Лучистой. Здесь тоже готовят улично-дорожную сеть к строительству трамвайных путей.

Добавим, что в Академическом с 1 по 30 июня закроют движение от дома № 125 на Краснолесья до улицы де Геннина.

Кроме того, с 1 по 30 июня ограничат движение по улице Вильгельма де Геннина, от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги. Это – единственный выезд из района для многих видов общественного транспорта. Очевидно, что при закрытии участка Академический встанет в гигантские пробки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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