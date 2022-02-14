Обошлось без пробок: несмотря на закрытие Серафимы Дерябиной, выезд из Академического – свободный

Сегодня утром жители Академического боялись, что встанут в огромные пробки, потому что перекрыто движение транспорта по главному выезду из района – улице Серафимы Дерябиной. Но никаких проблем не возникло: до центра люди добираются за 30-60 минут, как обычно.

По словам жителей Академического, трафик по Серафимы Дерябиной был даже меньше обычного. «Яндекс.Пробки» тоже показывают лишь небольшой затор в месте ограничения движения.

«Школьники еще на дистанте, многие компании перевели часть сотрудников на удаленку, другие – на больничном. Посмотрим, что будет через неделю», – говорят жители Академического.

Как сообщал «Новый День», с 12 февраля закрыто движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной на участке от Волгоградской до Зоологической. Здесь идет подготовка к строительству трамвайной ветки в Академический. Движение автомобилей в обе стороны организовано по нечетной стороне улицы. Такая схема сохранится до 15 мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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