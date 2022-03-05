Жители Академического жалуются на давку в автобусах, которых критично не хватает на маршрутах

Пассажиры, ездящие на 012 и 019 автобусах, жалуются на пробки и жуткую давку по утрам. Люди буквально не могут влезть в транспорт, а те, кто сумел, вынуждены балансировать на одной ноге, привалившись к спине рядом стоящего человека.

С семи часов утра автобусы маршрутов 012 и 019, идущие в центр, набиты битком. Занять сидячие места можно лишь на первых двух остановках, на третьей удается только втиснуться в салон. Тем, кто садится в автобус на остановке «Микрорайон Академический», зайти в автобус нереально, потому что места в салоне уже нет. «Я живу возле ТРЦ «Академический», но специально по утрам хожу до «Академика Парина», конечной, чтобы хоть как-то уехать. Сегодня не успела, села на своей остановке, так меня просто выталкивала из салона толпа, в итоге мне удалось забраться на последнюю ступеньку, дверь закрыться не могла из-за меня. Тихий ужас, прижали к двери, не вздохнуть, а потом она открываться начала и меня зажала. И ехать так полтора часа, если не больше!» – рассказала «Новому Дню» пассажирка автобуса 012, которая в восемь часов утра добиралась на работу.

Жуткая давка происходит из-за того, что автобусы 012 и 019 ездят редко. Иногда люди вынуждены ждать их более 20-30 минут, хотя это самые популярные маршруты, потому что идут через центр. «У нас просто мало автобусов в принципе, раньше чаще ходили, сейчас совсем редко. Не понимают они, что на такую плотность района нужно в три раза больше пазиков», – недовольно рассуждал другой пассажир 012-го, стоящий на одной ноге.

Кроме того что автобус забит, до центра он доезжает почти за два часа, потому что на выезде из Академического, как правило, длинные пробки. «Навигатор показывает, что до остановки «Большакова» 52 минуты, я вышла больше чем за час. Мне надо было быть на остановке четыре минуты назад, а мы даже до «Центрального стадиона» не доехали. Когда нужно выходить, чтобы приезжать вовремя? Отчего такие пробки? Уже давно таких не было», – поделилась с корреспондентом «Нового Дня» пассажирка, торопящаяся на учебу.

Обслуживанием автобусов 012 и 019 занимается перевозчик «Уралтрейд», которого уже штрафовали в прошлом году из-за многочисленных жалоб на большие интервалы в движении. В 2021 году на линии периодически работало не более 14-15 автобусов из положенных 22.

Транспортные проблемы восьмого района обсуждались на заседании гордумы в начале февраля. От перевозчика потребовали объяснений, почему проблема переполненных автобусов не решается. Заместитель директора «Уралтрейд» сообщил, что сложность заключается в нехватке водителей и кондукторов, поэтому 40% автобусов не выходит на линию. Кроме того, председатель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» Михаил Матвеев на том же заседании месяц назад пообещал предоставить конкретные решения для улучшения транспортной ситуации в Академическом.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики Екатеринбурга, сейчас «Уралтрейд» по-прежнему испытывает кадровый дефицит. Причина этого – неблагоприятная эпидемическая обстановка. «Данный факт приводит к нестабильной работе маршрутов. Комитетом по транспорту решение кадрового вопроса взято на контроль», – пояснили в мэрии.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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